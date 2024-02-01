Ковёр с длинным ворсом вновь заиграет красками, если его почистить таким образом

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пушистый ковер с длинным ворсом не только придает уют в доме, но и радует взгляд его обитателей. Однако со временем этот элемент интерьера подвержен загрязнению и пыли, что негативно сказывается на его внешнем виде.

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Очистка ковра часто ассоциируется с выбиванием, но не всегда известно, как это делать правильно, чтобы не ухудшить ситуацию.

Сначала следует бить ковер с изнаночной стороны, а затем с лицевой. Это помогает избежать еще более сильного наложения пыли и грязи, а также предотвращает утрамбовывание ворса.

Мытье ковра является более радикальной процедурой, но ее можно сделать приятным времяпрепровождением. Лучше всего это делать в теплый и солнечный день. Ковер выносится на улицу, разворачивается, и производится его мытье с использованием специальных химических средств. Пока ковер высыхает на солнце, можно насладиться отдыхом на свежем воздухе или даже устроить небольшой пикник.

Из советских времен сохранилась практика очистки ковров с помощью снега, которая особенно актуальна зимой. Ковер выносится на улицу и покрывается слоем снега, затем его быстро убирают, чтобы ворс не промок. После этого ковер выбивается и оставляется на солнце для просушки.