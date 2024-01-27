Спрогнозировано падение цен на новостройки из-за комиссии банков на ипотеку

Зайцев заявил о падении цен на новостройки из-за комиссии банков на ипотеку

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Директор по продажам Сергей Зайцев заявил о падении цен на новостройки из-за комиссии банков на ипотеку. Он отметил, что в связи с этим цены на новостройки снизились на 8-10%.

Фото: ГК Профит

Как указал специалист, около половины банков, которые прежде предоставляли кредиты на приобретение квартир в строящихся домах через переуступку прав от дольщиков, в настоящее время подобные сделки оформлять отказываются. Причина в данном случае — в изменении политики банков. Её эксперты связывают с введением комиссии за выдачу льготных ипотечных кредитов.

По словам Зайцева, при продаже недвижимости от застройщика комиссией будет заниматься сам застройщик. Но если продажу недвижимости осуществляют физические лица, то нет никого, кто был бы обязан данную пошлину выплачивать.

Как указал директор по продажам, сокращение возможностей по продаже квартир от дольщиков в строящихся домах привело к росту дисконта со стороны частных инвесторов. При этом, если банки откажутся от кредитования покупки таких объектов по льготным программам, то продавцы могут потерять доступ к дешёвой ипотеке. В этом случае им станет сложно конкурировать с застройщиками и продавцами уже готового жилья.