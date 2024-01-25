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Блиновская выставила на продажу свой элитный особняк за 5,5 млрд рублей

Mash: элитный особняк Блиновской продают за 5,5 млрд рублей

1:10
Недвижимость

Блогер Елена Блиновская выставила на продажу свой особняк в элитном коттеджном посёлке Миллениум парк в подмосковной Истре. Известно, что цена недвижимости — 599 200 000 рублей.

Mash: элитный особняк Блиновской продают за 5,5 млрд рублей
Фото: bangkokbook.ru

Блогер сделала это ещё за месяц до своего перевода в СИЗО № 6. Об этом сообщает Mash, ссылаясь на одного из агентов по люксовой недвижимости

"Со слов риелтора, прямо сейчас можно забрать тот самый "замок", в котором силовики проводили обыски и нашли там Lamborghini Urus вместе Range Rover стоимостью 48-83 млн рэ + брендовые часы, золото и бриллианты. Несмотря на такую популярность, сделку собираются проводить тайно — дабы не афишировать имя нового владельца", — указали обозреватели издания.

Однако примечательно, что слова риелтора отрицают в окружении блогера. Они заявляют, что в настоящее время дом находится в ипотеке, и блогер не намерена с ним расставаться.

По мнению приближённых Блиновской, подобное предложение о продаже — лишь маркетинговый ход, проведённый с целью привлечь клиентов и нажиться на имени бизнесвумен.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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