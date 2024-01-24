Риелторы предрекли рост цен на недвижимость: один вид квартир продолжит дорожать весной

Весной маленькие квартиры продолжат дорожать

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Риелторы прогнозируют продолжение роста цен на малогабаритное жильё, пишет "Российская газета" во вторник.

Фото: wpten

"Весной ожидаем очередного роста цен из-за сохранения тренда востребованности компактных квартир", — сообщил изданию директор по развитию Est-a-Tet Роман Родионцев.

Причина — высокий спрос, сместившийся в этот сегмент рынка, по словам директора по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александры Мамохиной, с прошлого года.

"Рынок новостроек по-прежнему привлекателен благодаря действующим льготным программам, условия которых действуют до 1 июля этого года", — добавила она.

Заметную роль в формировании спроса на компактные квартиры и студии играют флипперы — те, кто приобретают недвижимость для перепродажи.

"Флиппинг был очень популярен в 2023 году и продолжит развиваться в этом", — заметила директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Кроме того, малогабаритное жильё популярно у одиноких арендаторов.