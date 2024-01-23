Названа причина резкого роста цен на маленькие квартиры

Риелтор Яшенков объяснил резкий рост цен на маленькие квартиры в РФ

0:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Специалисты обратили внимание на то, что в последнее время в стране стали резко дорожать маленькие квартиры и студии. По словам риелтора Евгения Яшенкова, дело в том, что в настоящее время они наиболее востребованы у покупателей.

Фото: Unsplash by Jarosław Ceborski jarson is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Таким образом, обращает внимание эксперт, спрос формирует цену. К тому же, возросла популярность к флиппингу — приобретению дешёвых квартир с целью их последующей перепродажи.

В связи с этим, уверен Яшенков, этот инструмент набирает всё больше непрофессиональных инвесторов.

Но в перспективе, ожидают специалисты, спрос на однокомнатные квартиры и студии останется высоким.