Названа причина резкого роста цен на маленькие квартиры

Специалисты обратили внимание на то, что в последнее время в стране стали резко дорожать маленькие квартиры и студии. По словам риелтора Евгения Яшенкова, дело в том, что в настоящее время они наиболее востребованы у покупателей.
Таким образом, обращает внимание эксперт, спрос формирует цену. К тому же, возросла популярность к флиппингу — приобретению дешёвых квартир с целью их последующей перепродажи.
В связи с этим, уверен Яшенков, этот инструмент набирает всё больше непрофессиональных инвесторов.
Но в перспективе, ожидают специалисты, спрос на однокомнатные квартиры и студии останется высоким.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.