Спрос россиян на дачи стал меньше зависеть от сезона

Зависимость рынка РФ загородной недвижимости от сезона сильно снизилась

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В последние годы зависимость российского рынка загородной недвижимости от сезона сильно снизилась. Как заметили эксперты, теперь россияне всё чаще стали покупать подобное жильё круглый год.

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Как значится в материалах компании "Жилфонд", в ноябре-феврале 2020 года доля таких сделок составила 4%. Уже в январе текущего года данный показатель достиг 14%. Причём, в целом, это сопоставимо со средними летними цифрами.

По словам аналитиков "Жилфонда", сезонность, которая была раньше, начала стираться ещё в период пандемии коронавируса, потому что в то время многие стремились уехать за город. Но теперь этот тренд уже становится устойчивым, так как россияне понемногу начали рассматривать дачи как второе полноценное жильё.

Вдобавок, считают специалисты, влияние на тенденцию оказывает льготная ипотека. Дело в том, что покупатели стараются оформлять займы до начала сезона, получив, таким образом, как можно более низкую ставку.