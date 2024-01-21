Не выбрасывайте лимоны из холодильника, они могут пригодиться вам в... спальне: рассказываем

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Качественный и полноценный сон частично зависит от чистоты и свежести воздуха в помещении. Если в вашем доме душно и стоит спертый воздух, вы можете не выспаться полностью и почувствовать себя неотдохнувшим утром.

Фото: commons.wikimedia. org by Aminoxtrt is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Что делать, если у вас нет освежителя воздуха, но вы хотите создать в доме свежесть и приятный аромат? В таком случае можно воспользоваться продуктами из холодильника.

Лимоны, даже если они не совсем свежие, могут послужить отличным натуральным освежителем воздуха. Лимонный раствор наполнит ваш дом уникальным ароматом, избавив его от неприятных запахов.

Для создания домашнего освежителя возьмите три лимона и разрежьте их на несколько частей. В миску добавьте немного соды, а затем поместите лимонные части в эту смесь. Для усиления эффекта добавьте несколько палочек корицы в ту же миску.

Разместите эту емкость на тумбочке у кровати. Такой самодельный натуральный освежитель быстро и эффективно наполнит ваш дом приятным ароматом, избавив его от неприятных запахов.