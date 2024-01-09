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Просыпаться в цветах - жутко романтично: какие из них подходят для спальни

2:20
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Растения в спальной комнате могут сделать ее уютной и природной. Важно ориентироваться на виды, которые не только красивы, но и легко адаптируются к условиям помещения. Фикусы, например, становятся первым вариантом благодаря разнообразию форм и расцветок. Фикус Бенджамина, каучуконосный и лировидный представляются особенно привлекательными, а некоторые виды с узорами на листьях добавляют разнообразия.

Просыпаться в цветах - жутко романтично: какие из них подходят для спальни
Фото: Unsplash by Mark Solarski is licensed under public domain

Пальмы являются надежным выбором, особенно при возможности размещения их ближе к окну. Ховея Форстера, финик канарский и хамедорея изящная придают интерьеру легкость и воздушность благодаря своим изящным перистым листьям.

Драцена и монстера также предоставляют хорошие варианты. Лианы, такие как синдапсус, пассифлора и филодендрон, проявляют высокую выносливость к недостатку света и сухому воздуху.

В минималистском интерьере отлично смотрится фатсия японская с крупными узорчатыми блестящими листьями. Она помимо визуального воздействия способствует повышению влажности воздуха, способствуя здоровому сну. Однако для тех, кто предпочитает прохладу и свежий воздух, стоит учитывать, что фатсия требует поддержания температуры в пределах 8-10 °C зимой.

Циссус ромбический отлично подходит для создания "зеленого водопада". Это неприхотливое растение прекрасно чувствует себя как на солнце, так и в тени, в холоде и в жаре, и не требует специфических условий для роста.

Зигокактус («декабрист») и ампельные бегонии проявляют небольшие требования к освещенности, температуре и обладают прекрасным цветением. Однако, если они размещаются в подвешенном виде, следует обеспечивать им более внимательный уход, учитывая различия в температуре и влажности воздуха.

Красочные композиции из глоксиний, пеларгоний, цикламенов и бегонии королевской могут дополнить интерьер спальни. Присутствие растительных мотивов в отделке постельного белья и покрывалах создаст гармоничное сочетание с зелеными элементами в комнате, освежая и оживляя интерьер.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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