Неиспользуемые старые носки, лишившиеся своих пар, могут обрести вторую жизнь в качестве полезного аксессуара для хозяек, особенно тех, у кого есть вертикальные пылесосы.
Вертикальные пылесосы сталкиваются с проблемой быстрого засорения своих фильтров пылью, что ухудшает их эффективность и сокращает срок службы. Замена фильтра может быть не только неудобной, но и затратной. Однако находчивые хозяйки придумали умный способ продлить жизнь фильтру.
Для этого потребуется старый носок или чулок — предпочтительно не слишком плотный. Носок обрезается, затем его натягивают на фильтр, оставляя один из концов свободным или заправляя его внутрь.
Этот простой ход позволяет носку выступать в качестве второго слоя, предотвращая скапливание пыли и продлевая срок службы фильтра. Этот метод также эффективен для защиты фильтра от пыли.
Кроме того, старые носки могут быть использованы для расширения функционала пылесоса. Например, сняв щетку с насадки, можно заменить ее носком и легко достать мелкие предметы из труднодоступных мест, таких как детали пазла, затерявшиеся под мебелью.
Значимость Европы снижается, так как она становится зависимой от импорта и не способна предложить конкурентоспособные продукты, отмечает издание Nove slovo.