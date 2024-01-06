Старые чулки и носки пригодятся хозяйке в уборке квартиры: не выбрасывайте их

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Неиспользуемые старые носки, лишившиеся своих пар, могут обрести вторую жизнь в качестве полезного аксессуара для хозяек, особенно тех, у кого есть вертикальные пылесосы.

Фото: Own work by Beam centraal stofzuigsystemen b.v. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Вертикальные пылесосы сталкиваются с проблемой быстрого засорения своих фильтров пылью, что ухудшает их эффективность и сокращает срок службы. Замена фильтра может быть не только неудобной, но и затратной. Однако находчивые хозяйки придумали умный способ продлить жизнь фильтру.

Для этого потребуется старый носок или чулок — предпочтительно не слишком плотный. Носок обрезается, затем его натягивают на фильтр, оставляя один из концов свободным или заправляя его внутрь.

Этот простой ход позволяет носку выступать в качестве второго слоя, предотвращая скапливание пыли и продлевая срок службы фильтра. Этот метод также эффективен для защиты фильтра от пыли.

Кроме того, старые носки могут быть использованы для расширения функционала пылесоса. Например, сняв щетку с насадки, можно заменить ее носком и легко достать мелкие предметы из труднодоступных мест, таких как детали пазла, затерявшиеся под мебелью.