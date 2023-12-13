Риэлтор Перескокова: "Сейчас неудобные условия по ипотеке и госпрограммам"

2:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Исследование "Дом. РФ" выяснило, что в октябре 33% застройщиков сократили количество новых проектов на рынке недвижимости. Это самое высокое значение с начала 2023 года. Сами застройщики готовятся к продолжительному снижению спроса и указывают на уменьшение доступности участков для застройки и повышение процента первоначального взноса до 20% в качестве основных причин такого снижения. Регулятор принял эти меры для снижения перегретых цен на первичном рынке жилья.

Фото: Pravda.Ru

"Высокие ипотечные ставки вторичный рынок заблокировали, сейчас стагнация. Идут, конечно, сделки с собственными средствами и небольшим ипотечным плечом. Но, в целом, рынок стагнирован. Цены на новостройки очень высокие. Раньше если застройщик не выдерживал сроки сдачи объектов, то выплачивали неустойку участникам долевого строительства. А теперь большинство застройщиков сильно задерживают сроки сдачи объектов. И учитывая то, что неудобные условия по ипотеке и госпрограммам, наверное, поэтому люди пока неактивно покупают новостройки” — поделаилась в комментраии для Pravda. Ru риэлтор и экперт по недвижимости Наталья Перескокова.

По данным ежемесячного обзора "Дом.РФ", продажи квартир на региональных рынках первичного жилья также снижаются. В Москве в ноябре было реализовано 7,72 тыс. квартир, что на 26,4% меньше, чем в октябре; в Санкт-Петербурге — 4,7 тыс. (снижение на 16,8%); в Краснодарском крае — 4,12 тыс. (снижение на 21,7%).

Основной причиной падения спроса эксперты называют повышение минимального порога первоначального взноса до 20% с октября.

Падение спроса на новостройки также связано с увеличением цен на квартиры. Центральный банк также неоднократно заявлял о перегретых ценах на новостройки. Например, аналитики Frank RG указывают на стандартную однокомнатную квартиру, средняя стоимость которой по стране составляет 4,6 млн. руб., что на 64% выше, чем в 2020 году, когда была запущена льготная программа ипотеки.

Эксперт также отметила, если ипотечные ставки в следующем году пойдут на снижение, то спрос на новостройки возрастет. Она также рассказала, что ситуация на рынке недвижимости зависит от политической и экономической ситуации.