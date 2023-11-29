Риэлтор Апрелев назвал главные риски при покупке жилья в новостройках

Приобретение жилья в современном мире всегда связано с множеством рисков, что не удивительно, учитывая огромные суммы, вложенные в покупку домов и квартир. Не случайно такую сделку рассматривают как форму инвестиций.
На первичном рынке недвижимости основным риском является возможное банкротство застройщика, что может означать, что покупатель никогда не получит свою квартиру и не вернет свои вложенные деньги. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал вице-президент Гильдии риэлторов, Константин Апрелев, подчеркивая, что первичный рынок, несмотря на низкую цену, представляет собой ряд рисков, связанных с соблюдением сроков строительства, указанных в контракте. Важно понимать, что обещания застройщика о досрочной сдаче дома не несут финансовой ответственности за возможное нарушение сроков.
Эксперт по недвижимости перечислил основные риски при покупке новостройки. Застройщик может задержать ввод дома в эксплуатацию или затянуть сроки строительства. Качество здания может не соответствовать заявленным характеристикам, а инфраструктура вокруг дома может не соответствовать проекту. В случае проблем жильцы могут столкнуться с ограниченной возможностью влиять на ситуацию.
Апрелев подчеркнул, что банкротство застройщика является самым серьезным риском на первичном рынке жилья. В таких случаях завершение строительства может затянуться на неопределенный срок, и объекты, подвергшиеся такому риску, могут остаться незавершенными. Причиной этому может быть не только банкротство, но и серьезные ошибки в проекте, такие как неправильно выполненные фундаменты, что усложняет принятие решений о дальнейших шагах.
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