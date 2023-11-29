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Риэлтор Апрелев назвал главные риски при покупке жилья в новостройках

1:50
Недвижимость

Приобретение жилья в современном мире всегда связано с множеством рисков, что не удивительно, учитывая огромные суммы, вложенные в покупку домов и квартир. Не случайно такую сделку рассматривают как форму инвестиций.

Риэлтор Апрелев назвал главные риски при покупке жилья в новостройках
Фото: "Новостройка по реновации в 1-м Пехотном переулке, д. 2 (сентябрь 2022) (12)" by stroi.mos.ru is licensed under CC BY 4.0.

На первичном рынке недвижимости основным риском является возможное банкротство застройщика, что может означать, что покупатель никогда не получит свою квартиру и не вернет свои вложенные деньги. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал вице-президент Гильдии риэлторов, Константин Апрелев, подчеркивая, что первичный рынок, несмотря на низкую цену, представляет собой ряд рисков, связанных с соблюдением сроков строительства, указанных в контракте. Важно понимать, что обещания застройщика о досрочной сдаче дома не несут финансовой ответственности за возможное нарушение сроков.

Эксперт по недвижимости перечислил основные риски при покупке новостройки. Застройщик может задержать ввод дома в эксплуатацию или затянуть сроки строительства. Качество здания может не соответствовать заявленным характеристикам, а инфраструктура вокруг дома может не соответствовать проекту. В случае проблем жильцы могут столкнуться с ограниченной возможностью влиять на ситуацию.

Апрелев подчеркнул, что банкротство застройщика является самым серьезным риском на первичном рынке жилья. В таких случаях завершение строительства может затянуться на неопределенный срок, и объекты, подвергшиеся такому риску, могут остаться незавершенными. Причиной этому может быть не только банкротство, но и серьезные ошибки в проекте, такие как неправильно выполненные фундаменты, что усложняет принятие решений о дальнейших шагах.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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