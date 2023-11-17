ABNews: россияне активно скупают недвижимость в новых регионах

3:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Россияне демонстрируют заинтересованность в недвижимости на новых территориях и скупают квартиры и дома в Донбассе. Также многие ждут присоединения Одессы, отмечают риелторы.

Явление носит массовый характер — многие планируют покупку жилья в новых (исторических) регионах России. Виды на Одессу присутствуют, но все понимают, что "такое развитие ситуации не гарантировано".

Как и не гарантировано то, что от города хоть что-то останется — цитирует специалистов ABNews.

Согласно данным специалистов, "дома и квартиры продают и покупают, особенно в Донецке и Луганске". Часть сделок при этом проходит через расписки и нотариат о ожидании закрепления после окончательного "устаканивания" работы Росреестра и кадастровых систем.

При этом россиян не пугают военное положение и прилёты. Покупаются "квартиры у моря", дома, а также АЗС, СТО, общепит и магазины.

"Впрочем, особого смысла бояться нет, так как атакам БПЛА (а в некоторых случая — артиллерии, РСЗО и ракет) подвергаются и "старые" территории — от Крыма и Ростова-на-Дону с Белгородом до Курска и Москвы", — делятся эксперты мнениями покупателей жилья.

Эксперты крупного риелторского агентства рассматривают вариант работы на потенциально востребованном рынке недвижимости Одессы, рассчитывая на её присоединение к России в ближайшие 1-2 года.

О себе сотрудники будущего "одесского" отдела говорят с иронией: "как Владимир Путин уже сказал — мы сами одесские русские и немного евреи".

"Одессой мы занимались до (СВО) и думаем заниматься после. Понятно, что Россия не оставит Одессу невзятой — это вопрос безопасности и защиты от ракетных и беспилотных ударов, а также выход к морю. Другое дело, что от неё останется в процессе. Никому не хочется, чтобы город стал вторым Бахмутом", — рассуждают они.

Но пока десятки тысяч вероятных покупателей ждут возможности приобрести недвижимость в российской ипостаси города. На данный момент это дело будущего, но "как только — так сразу" и пойдет пиковая скупка земли и недвижимости.

Так уже было — вложившие деньги в Крым в 2014 году уже пятикратно отбили свои средства и либо сами используют "жильё у моря", либо так или иначе получают от него прибыль.

На данный момент Россреестр уже выпустил рекомендации по приобретению недвижимости и разъяснения особенностей кадастрового учёта в новых регионах.

В итоге и государственные специалисты, и риелторы соглашаются — идея купить себе квартиру в новых регионах не уникальна и не экзотична, а носит вполне практичный характер, подытожили специалисты.

"Эти территории станут частью России, будут под её защитой, а люди также помнят, что было с Крымом, где недвижимость выросла в цене на 300-500% с 2014 года. После присоединения (всю) бывшую Украину скупят как Крым" — цитировала Pravda.Ru риелторов летом 2022 года.

Так и вышло.