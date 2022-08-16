Риелторы: россияне проявляют интерес к недвижимости на Украине

Россияне, в основном жители Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов, стали "массово, крайне активно" прицениваться к недвижимости на освобождённых территориях Украины.

"Идёт вал запросов по приморской, городской, элитной и "дачной" недвижимости в Херсонской области, в Запорожье", — рассказала Pravda.Ru руководитель одного из риелторских агентств Крыма, чьи слова подтвердили два независимых риелтора на освобождённых территориях Украины.

"Люди понимают, что эти территории станут частью России, будут под её защитой, а также помнят, что было с Крымом, где недвижимость выросла в цене на 300-500% с 2014 года. Конечно, пока идёт СВО и не проведены референдумы (о вступлении областей в состав РФ), пока нет полноценного действия российского законодательства, кадастра и т. д., никто не покупает, — пояснила она. — А после присоединения (всю) бывшую Украину скупят, как Крым".

"Другое дело, уже просят найти дом или квартиру у моря, отель под покупку, квартиры в городах, "договориться о бронировании", понять ценовые позиции по рынку. Пока там (на освобождённых территориях) процесс только запущен: вводится рубль, паспорта, водительские удостоверения и номера, документооборот и банки РФ, полиция и спецслужбы разворачиваются, военные укрепляют будущие границы и защищают города", — поделилась руководитель одного из риелторских агентств Украины.

Очень многие обратившиеся спрашивают:

"когда будет взята Одесская область", и спрашивают о возможных ценах на квартиры и апартаменты в "русской Одессе после СВО";

"правда ли, что из Крыма бегут купившие жильё, срочно его продавая".

"Об Одессе, сроках мы ничего сказать не можем, хотя из самой Одессы нам коллеги и родные осторожно пишут, что ждут сами. Про Крым — смешно, рынок продолжает взлетать, жилья строится и продаётся меньше, чем покупателей, мало кто что-то продаёт, многие и вовсе с материка жить переезжают на "удалёнку", — заключила риелтор.

Кроме того, в соцмедиа обсуждался взлёт (с апреля 2022 года) числа сделанных из РФ поисковых запросов "купить квартиру на/в Украине после СВО".

Как отмечали комментаторы, среди поисковых запросов лидировали:

Одесса,

Киев,

Днепр,

Херсон,

Харьков.

О том, что в Крыму продолжается взлёт цен на недвижимость и землю из-за колоссального спроса на рынке, а жильё в Большой Ялте или Севастополе "опережает Санкт-Петербург и вплотную подбирается к Москве по ценам", сообщал BFM.

Добавим, что руководство освобождённых территорий объявило о планах проведения референдумов, на которых жители ряда областей экс-Украины выскажут своё мнение о вступлении в состав РФ в качестве областей (как вариант — Таврического или иного края).

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