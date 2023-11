Уменьшения стоимости квартир на российском рынке недвижимости, судя по всему, не произойдёт. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru выразил президент Группы компаний "БЕСТ-Недвижимость" Григорий Полторак.

Фото: openverse by stroi.mos.ru is licensed under CC BY 4.0.