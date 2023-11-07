Эксперт по недвижимости полагает, что цены на квартиры в РФ не снизятся

Уменьшения стоимости квартир на российском рынке недвижимости, судя по всему, не произойдёт. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru выразил президент Группы компаний "БЕСТ-Недвижимость" Григорий Полторак.

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По его словам, рынок недвижимости является очень инерционным. Как пояснил специалист, события, происходящие сегодня, могут отразиться на рынке через полгода или год. Эксперт добавил, что жизнь стала очень динамичной, поэтому нельзя точно сказать, какой будет стоимость квартир в РФ в ближайшие месяцы.

"Объективно это никому неизвестно. Лично я не ожидаю уменьшения цен на квартиры. Но это моё ощущение", — сказал Полторак.

Комментируя повышение ипотечных ставок, специалист подчеркнул: раньше вообще ипотеки не было, однако стоимость жилья всё равно повышалась. Он также напомнил, что россияне покупают квартиры не только в ипотеку, но и в рамках альтернативных сделок.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников спрогнозировал дальнейший рост ипотеки в России. При этом специалист считает, что жильё в стране будет дешеветь.

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