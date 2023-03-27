Депутат Журавлёв: застройщики и банки обманывают россиян при покупке квартир

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ставок нулевой ипотеки в 2023 году практически не осталось и без решения Центробанка, по крайней мере, на столичном рынке недвижимости. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Журавлёв в беседе с Общественной Службой Новостей.

Политик посоветовал обращать внимание на то, что пишут в договоре мелким шрифтом. По его словам, даже если сейчас и декларируются где-то ноль процентов, то действуют они чаще всего не на весь период кредитования.

В документах указаны, как правило, первые два года, после этого ставка — обычная, а временами даже выше рыночной, пояснил депутат.

По его словам, застройщики в Москве предлагают сейчас только такие гибридные программы. В первое время процентов практически нет, но после года или двух, банк навёрстывает упущенную прибыль, поднимая проценты. При этом переплата составляет примерно десять процентов от общей стоимости квартиры.

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