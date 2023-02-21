Жители Москвы, Самары и Краснодара чаще всего покупают квартиры в Омской области

0:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

За четвёртый квартал 2022 года в Омской области купили квартиры 278 жителей из других регионов. Об этом сообщает издание gorod55.ru.

По данным регионального Управления Росреестра, больше всего новых жителей приехало из Самарской области — 44 заявления. Из Москвы чуть меньше — 34 заявления. На третьем месте заявления от жителей Краснодара в количестве 26 штук.

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