Дочь губернатора Алтайского края сообщила об эмиграции в США: случилось 24 февраля

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Дочь губернатора Алтайского края Виктора Томенко приняла решение переселиться в США, поставив в соцсетях скорбную дату 24 февраля.

Telegram-канал "Небожена" опубликовал посты наследницы главы Алтайского края Галины из социальных сетей, в которых женщина сообщает об эмиграции в США.

"А потом случилось 24 февраля", — подписала Галина снимок в своём микроблоге.

После начала спецоперации на Украине Галина путешествовала по Европе. Её супруг имеет двойное гражданство — США и России. После объявления о частичной мобилизации муж Галины отправился в Сербию. Дочь губернатора российского региона рассказала, что намерена переселиться на родину мужа.

Галина избавляется от недвижимости в стране. Московскую квартиру она продаёт примерно за миллион долларов.

Ранее сообщалось, что инженер из Казани, работавший над бомбардировщиком Ту-160, попросил убежища в США, пообещав ФБР раскрыть государственные тайны РФ.

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