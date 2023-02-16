Дочь губернатора Алтайского края Виктора Томенко приняла решение переселиться в США, поставив в соцсетях скорбную дату 24 февраля.
Telegram-канал "Небожена" опубликовал посты наследницы главы Алтайского края Галины из социальных сетей, в которых женщина сообщает об эмиграции в США.
"А потом случилось 24 февраля", — подписала Галина снимок в своём микроблоге.
После начала спецоперации на Украине Галина путешествовала по Европе. Её супруг имеет двойное гражданство — США и России. После объявления о частичной мобилизации муж Галины отправился в Сербию. Дочь губернатора российского региона рассказала, что намерена переселиться на родину мужа.
Галина избавляется от недвижимости в стране. Московскую квартиру она продаёт примерно за миллион долларов.
Ранее сообщалось, что инженер из Казани, работавший над бомбардировщиком Ту-160, попросил убежища в США, пообещав ФБР раскрыть государственные тайны РФ.
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