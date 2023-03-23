Конституционный суд не счёл посуточную аренду квартир гостиничным бизнесом

1:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Российский Конституционный суд запретил считать посуточную сдачу квартир в аренду разновидностью гостиничного бизнеса. Однако законодательство в этом вопросе необходимо усовершенствовать.

Конституционный Суд России запретил приравнивать посуточную сдачу квартир в аренду к предоставлению гостиничных услуг исключительно на основе формальных признаков. Это решение последовало после судебного процесса в Пскове по жалобе соседей индивидуального предпринимателя Павла Бахирева. Ему пришлось по суду отказаться от сдачи квартиры посуточно в историческом центре города, и за два года он дошёл до Конституционного суда, оспаривая этот запрет.

Квартира была куплена Бахиревым именно с целью сдачи в краткосрочную аренду гостям Пскова, она помогала пополнять бюджет семьи, в которой воспитываются трое детей. Теперь Конституционный суд постановил, что подобного рода аренда не является гостиничным бизнесом, а значит, решение местного суда необоснованное.

Однако судьи КС высказали мнение о том, что в законе необходимо прописать все особенности подобного краткосрочного найма жилых помещений в многоквартирных домах. Это необходимо для учёта интересов всех участников таких правоотношений, включая собственников жилья и соседей.

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