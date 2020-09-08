Спрос на туристическую аренду жилья в России летом нынешнего года втрое превысил предложение, отметили в сервисе по аренде жилья.

"В некоторых местах интерес россиян к посуточной аренде недвижимости обогнал количество сдаваемых объектов в 7-10 раз. Самый большой дефицит арендного жилья — в Калмыкии и Дагестане, а самый большой рост спроса зафиксирован в Карелии. В общем по стране спрос на аренду туристического жилья вырос по сравнению с прошлым годом на 17%", — говорится в сообщении сервиса "Авито.Недвижимость".

По итогам лета прошлого года спрос на краткосрочную аренду жилья превышал предложение только в два раза.

"В этом году разрыв между спросом и предложением увеличился после закрытия границ. Стоимость аренды загородного дома относительно прошлого года в среднем не изменилась и составила 3 тысячи рублей в сутки. Аналогичная ситуация с квартирами — примерно 1,6 тысячи рублей в сутки (-1%).

Комнаты, напротив, подорожали на 11% — в среднем до 667 рублей в сутки. Этим летом повысился интерес россиян к "неизбитым" маршрутам, которые ранее не привлекали туристов: Челябинская область, Удмуртия, Хакасия. В этих регионах спрос превысил предложение в 4-5 раз", — отмечается в сообщении.