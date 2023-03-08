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Средний платеж российского ипотечника превысит 30 тысяч рублей в месяц

2:07
Недвижимость

Недавнее исследование, проведенное рейтинговым агентством НКР, предполагает, что средний ежемесячный платеж по ипотеке может увеличиться на 12,5% к концу года, что превысит 30 000 рублей. Это увеличение превышает прогнозируемый Министерством экономического развития уровень инфляции в 5,5%.

Исследование прогнозирует, что в этом году средний ежемесячный платеж может впервые превысить 30 000 рублей, что представляет собой значительное увеличение на 12,5%. Ожидается, что этот рост будет вызван резким повышением ставок по ипотечным кредитам, которое будет частично компенсировано увеличением среднего срока кредитования.

Аналитики НКР связывают увеличение среднего ежемесячного платежа с текущей тенденцией роста ипотечных ставок. Это изменение, вероятно, окажет существенное влияние на заемщиков, что приведет к увеличению ежемесячных платежей.

В заключение следует отметить, что увеличение среднего ежемесячного платежа по ипотеке может стать тяжелым финансовым бременем для многих заемщиков. Прежде чем брать ипотечный кредит, необходимо тщательно изучить свое финансовое положение.

Несмотря на рекордно низкие процентные ставки и значительное увеличение среднего срока кредитования, средний ежемесячный платеж в прошлом году вырос незначительно. В декабре 2022 года он вырос до 27,5 тысячи рублей с 26,7 тысячи в декабре 2021 года, то есть на 2,7%. Примечательно, что этот рост произошел на фоне высокой инфляции, которая составила 11,9%. Интересно, что в позапрошлом году увеличение среднего ежемесячного платежа было гораздо более значительным и составило 23%.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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