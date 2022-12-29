Адвокат о деле "Бест Вей": следствие пошло на эскалацию

Громкое дело потребительского кооператива "Бест Вей" в конце года дополнилось новой квалификацией — ч. 3 ст. 210 УК: вдобавок к ранее вмененным ч. 4 ст. 159 "Мошенничество" и ч. 1 — "Создание преступного сообщества" и ч. 2 "Участие в преступном сообществе" ст. 210 УК. Ч. 3 ст. 210 предусматривает ответственность за создание преступного сообщества или участие в нем с использованием служебного положения. Об этом сообщил адвокат кооператива, член коллегии адвокатов "Первая адвокатская контора" г. Санкт-Петербурга Сергей Путреша.

"Появление дополнительного квалифицирующего признака обусловлено сугубо утилитарной причиной — необходимостью продления ареста четырех подозреваемых, от которых так и не удалось получить необходимые следствию показания, — говорит адвокат, — обвиняемые находятся под стражей с февраля, а нужных показаний все нет".

Дело, рассказывает он, изначально было возбуждено по ч. 2 "пирамидной" статьи 172.2, но так как получить показания для развития дела не удалось, использовали "резиновую" ст. 159 и четверых граждан заключили под стражу.

"Это было еще в феврале 2022 года, — подчеркивает Путреша. — Все это время арест продлевался под разными предлогами — ч. 3 ст. 210 ввиду своей тяжести дает процессуальную возможность дальнейшего продления срока содержания обвиняемых под стражей, в противном случае пришлось бы их отпустить в феврале 2023 года. Но предельно возможные сроки содержания под стражей все равно закончатся, и следствию придется что-то решать".

Дело, говорит адвокат, абсолютно пустое, претензии потерпевших касаются другого юридического лица, с которым у кооператива не было никаких финансовых отношений.

"Тем не менее следствие всеми силами пытается или привязать кооператив, или вызвать в нем самом вал заявлений пайщиков в связи с невыполнением обязательств — происходящим из-за блокировки деятельности кооператива следствием и ареста счетов. Безуспешно: подавляющее большинство пайщиков поддерживают и защищают кооператив. Мой прогноз — дело в отношении содержащихся под стражу будет в конце концов выделено и передано в суд, а остальную часть будут расследовать дальше", — заключает адвокат Путреша.