Экономист поддержал законопроект Минстроя о штрафах за аренду вне ГИС

Председатель Совета Межрегиональной общероссийской организации "Союз потребителей финансовых услуг", доктор экономических наук Игорь Костиков в беседе с Pravda.Ru прокомментировал законопроект Минстроя РФ о штрафе до 10 тысяч рублей за заключение договоров аренды вне государственной информационной системы.

"Вопрос обеления рынка аренды встаёт регулярно, ещё с конца 2010-х годов. ГИС имеет цель чисто фискальную — это не столько защита прав участников процесса, сколько обеспечение получения государством налогов. Наверное, это нужно делать", — заявил экономист.

Также он подчеркнул, что хоть и часть рынка аренды останется "серой", у российской власти появятся рычаги давления, которые помогут изменить ситуацию. По словам специалиста, в других странах эта область экономики эффективно регулируется.

"Конечно, последствия закона будут. Во-первых, это может привести к лёгкому влиянию на цены, то есть будет небольшое увеличение стоимости аренды. Этот показать и так сейчас растёт. На самом деле, последствия будут, но они не критичны. Поэтому я не вижу здесь особой проблемы", — заключил Костиков.

Ранее в СМИ сообщали, что Минстрой разработал меры контроля операций по аренде недвижимости. По мнению чиновников, ГИС поможет сделать рынок более прозрачным. Владельцы квартир, апартаментов, машиномест и их арендаторы должны будут производить расчёты через эту систему.

Если человек не станет этого делать, его оштрафуют. Для физических лиц санкция составила от 500 до 2,5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 5 до 10 тысяч рублей. Создание ГИС запустили по поручению президента РФ Владимира Путина.

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