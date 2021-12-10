EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Моргенштерна после возвращения в РФ ждёт ещё один суд
В Совфеде оценили идею о штрафах за курение рядом с беременными и детьми
Пригожин признался в тёплых личных отношениях с Евросоюзом
Мужчину ранили ножом у входа в метро в Москве
Закон о дистанционном образовании Совет Федерации пока отклонит
В Оренбуржье похищали людей под видом реабилитации от алкоголизма и наркомании
Сбербанк: некоторые клиенты столкнулись со сбоями в приложении
Лоза о стрельбе в МФЦ: "Разве я ввёл масочный режим?"
Лукашенко предупредил о нарастающем давлении Запада на Белоруссию

Экономист поддержал законопроект Минстроя о штрафах за аренду вне ГИС

Недвижимость

Председатель Совета Межрегиональной общероссийской организации "Союз потребителей финансовых услуг", доктор экономических наук Игорь Костиков в беседе с Pravda.Ru прокомментировал законопроект Минстроя РФ о штрафе до 10 тысяч рублей за заключение договоров аренды вне государственной информационной системы.

Экономист поддержал законопроект Минстроя о штрафах за аренду вне ГИС

"Вопрос обеления рынка аренды встаёт регулярно, ещё с конца 2010-х годов. ГИС имеет цель чисто фискальную — это не столько защита прав участников процесса, сколько обеспечение получения государством налогов. Наверное, это нужно делать", — заявил экономист.

Также он подчеркнул, что хоть и часть рынка аренды останется "серой", у российской власти появятся рычаги давления, которые помогут изменить ситуацию. По словам специалиста, в других странах эта область экономики эффективно регулируется.

"Конечно, последствия закона будут. Во-первых, это может привести к лёгкому влиянию на цены, то есть будет небольшое увеличение стоимости аренды. Этот показать и так сейчас растёт. На самом деле, последствия будут, но они не критичны. Поэтому я не вижу здесь особой проблемы", — заключил Костиков.

Ранее в СМИ сообщали, что Минстрой разработал меры контроля операций по аренде недвижимости. По мнению чиновников, ГИС поможет сделать рынок более прозрачным. Владельцы квартир, апартаментов, машиномест и их арендаторы должны будут производить расчёты через эту систему.

Если человек не станет этого делать, его оштрафуют. Для физических лиц санкция составила от 500 до 2,5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 5 до 10 тысяч рублей. Создание ГИС запустили по поручению президента РФ Владимира Путина.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ЧТО ВЫГОДНЕЕ: Ипотека или Аренда?
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Кирилл Горшенин
Последние материалы
В Оренбуржье похищали людей под видом реабилитации от алкоголизма и наркомании
Сбербанк: некоторые клиенты столкнулись со сбоями в приложении
Лоза о стрельбе в МФЦ: "Разве я ввёл масочный режим?"
Несмотря на угрозы и санкции: Белоруссия резко нарастила торговлю с Украиной
"Запах Мюнхена": Эстония оскорбила Байдена и нуждается в порке
Лукашенко предупредил о нарастающем давлении Запада на Белоруссию
Малышева объяснила, когда нужно лечиться антибиотиками
Порошенко стал лидером антирейтинга президентов Украины
Российский политолог Нарочницкая прокомментировала депортацию из Молдавии
Политолог: теперь в переговорах по Донбассу активно будет участвовать США
Популярное
Мир. Новости мира
Билл Гейтс предсказал дату окончания пандемии

Острая фаза коронавирусной пандемии закончится в 2022 году. Так считает американский миллиардер, финансирующий разработку вакцин, Билл Гейтс.

Билл Гейтс предсказал дату окончания пандемии
Юрист Капустин рассказал, как проверить данные диспетчера Галегова
Происшествия
Юрист Капустин рассказал, как проверить данные диспетчера Галегова
Мир. Новости мира
Экс-депутат Госдумы: Путин готовит сюрприз Западу
Шоу-бизнес
У Александра Градского нашли недвижимость в Израиле и на Майорке
Ирина Шлионская Тотальная цифровизация может привести к деменции Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Какие по счёту куранты находятся на Спасской башне Московского Кремля? Дмитрий Соколов Любовь Степушова Поклонская может быть похищена в Кабо-Верде. Вопрос в решимости Киева Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Путин подискутировал с режиссёром Сокуровым об устройстве России
Политика. Новости и аналитика
"Наглая вылазка": в Крыму отреагировали на ЧП с кораблём Украины в Азовском море
Корабль "Донбасс" уходит из Керченского пролива
Политика. Новости и аналитика
Корабль "Донбасс" уходит из Керченского пролива
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников