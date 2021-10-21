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Кредитная кабала: без неё можно жить - финансист

Экономика » Финансы » Деньги

Закредитованность россиян в настоящее время, что называется, зашкаливает. Многие люди ежемесячно на погашение долгов перед банками тратят более половины своих доходов.

Кредитная кабала: без неё можно жить - финансист

На что чаще всего граждане РФ берут кредиты?

По данным аналитиков университета "Синергия", это

  • ипотека — 28,8% заёмщиков купили себе жильё,
  • покупка машины — 20,4%,
  • гаджеты или бытовая техника — 19,4%,
  • ремонт — 15,9%,
  • рефинансирование уже имевшихся кредитов или погашение иных старых долгов — 8,8%.

Насколько разумно удовлетворять свои "хотелки", влезая в кредитную кабалу, изданию Москва 24 рассказал Лазарь Бадалов, доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ.

По его словам, часто люди идут на поводу у своих желаний и не думают о рисках и последствиях кредитов. Например, финансист категорически не рекомендуется брать в долг у банков на покупку гаджетов, на косметологию и на инвестиции, будь то вложения в крипту или открытие "своего дела".

Последний пункт, по словам Бадалова, особенно неразумный:

  • слишком высок риск "прогореть" — долг-то никуда не денется.

Что касается приобретения "в долг" гаджетов и техники, то "если они нужны для работы, учёбы или старая вещь пришла в негодность и ее надо заменить — это одно дело", а вот когда человек пытается гнаться за модой с помощью кредита — это уже "ни в какие ворота".

Про "красоту" и так понятно:

"Есть ситуации, когда лечение жизненно необходимо. Тогда кредит может реально спасти. А всё, что связано с индустрией красоты — крайность, которая может обернуться серьезными финансовыми проблемами", — объясняет экономист.

С учетом того, что перечисленные цели не являются первой необходимостью, специалист рекомендует вместо оформления кредитов на "хотелки" накопить:

"Это снимает все возможные риски при инвестировании или приобретении товаров, резюмировал Бадалов.

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Как поступить, если не можешь выплачивать кредит
Автор: Ольга Лебедева
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