Кредитная кабала: без неё можно жить - финансист

Закредитованность россиян в настоящее время, что называется, зашкаливает. Многие люди ежемесячно на погашение долгов перед банками тратят более половины своих доходов.

На что чаще всего граждане РФ берут кредиты?

По данным аналитиков университета "Синергия", это

ипотека — 28,8% заёмщиков купили себе жильё,

покупка машины — 20,4%,

гаджеты или бытовая техника — 19,4%,

ремонт — 15,9%,

рефинансирование уже имевшихся кредитов или погашение иных старых долгов — 8,8%.

Насколько разумно удовлетворять свои "хотелки", влезая в кредитную кабалу, изданию Москва 24 рассказал Лазарь Бадалов, доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ.

По его словам, часто люди идут на поводу у своих желаний и не думают о рисках и последствиях кредитов. Например, финансист категорически не рекомендуется брать в долг у банков на покупку гаджетов, на косметологию и на инвестиции, будь то вложения в крипту или открытие "своего дела".

Последний пункт, по словам Бадалова, особенно неразумный:

слишком высок риск "прогореть" — долг-то никуда не денется.

Что касается приобретения "в долг" гаджетов и техники, то "если они нужны для работы, учёбы или старая вещь пришла в негодность и ее надо заменить — это одно дело", а вот когда человек пытается гнаться за модой с помощью кредита — это уже "ни в какие ворота".

Про "красоту" и так понятно:

"Есть ситуации, когда лечение жизненно необходимо. Тогда кредит может реально спасти. А всё, что связано с индустрией красоты — крайность, которая может обернуться серьезными финансовыми проблемами", — объясняет экономист.

С учетом того, что перечисленные цели не являются первой необходимостью, специалист рекомендует вместо оформления кредитов на "хотелки" накопить:

"Это снимает все возможные риски при инвестировании или приобретении товаров, резюмировал Бадалов.

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