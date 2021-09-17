ЦБ сможет ограничивать российские банки в количестве выдаваемых кредитов

Ближайшей осенью Госдума может принять закон, дающий возможность Банку России запрещать излишнюю выдачу кредитов. Инициатива позволит улучшить банковский надзор, чтобы уменьшить количество мошенников в сфере кредитования.

О возможном принятии законопроекта рассказал глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, такие меры позволят банкирам действовать более ответственно.

"Законопроект в первом чтении принят, я думаю, что осенью он будет и во втором, и в третьем", — рассказал Аксаков на XVIII Международном банковском форуме "Банки России — XXI век", проходящем в Сочи.

Прозрачность в сфере кредитования

Об изменениях на банковском рынке также заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. На форуме она рассказала, что первичной задачей для ЦБ стоит изменение "поведения" в финансовой сфере.

Набиуллина предупредила, что банки должны прекратить вводить в заблуждение заёмщиков в вопросах кредитных условий, а также перестать навязывать дополнительные банковские услуги. По мнению главы ЦБ, такие меры необходимы для поддержания доверия к банкам в розничных и финансовых областях деятельности.

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