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ГК "Галс": сделка по продаже ГОК "Пекин" завершена

Недвижимость

Сделка по продаже гостинично-офисного комплекса "Пекин" завершена компанией "Бэйджинг-Инвест", которая входит в ГК "Галс". Недвижимый объект теперь принадлежит акционерному обществу "Гостиничный Комплекс "Жемчужина". Сумма сделки официально не объявлена. Предмет сделки — 100% акций.

ГК "Галс": сделка по продаже ГОК "Пекин" завершена

Как отметил Виктор Адамов, генеральный директор "Галс Управление активами", гостиница "Пекин" — это не только знаковое здание города, но и внушительный инвестиционный потенциал.

"Реализация подобных премиальных проектов, значимых для города, является для нас, как для интеллигентного девелопера, важной стратегической задачей. Сегодня мы рады сообщить о том, что сделка по продаже здания гостинично-офисного комплекса "Пекин" завершилась. Мы уверены, что заключение договора о продаже станет началом новой жизни для этого потрясающего проекта", — подчеркнул Виктор Адамов.

Гостиница "Пекин", возвышающаяся на пересечении Тверской улицы и Садового кольца, была возведена в 1939–1958 годах по проекту архитектора Чечулина, теперь это исторический памятник архитектуры сталинского классицизма. Недалеко от объекта находятся Красная площадь и Кремль, театры и музеи. В гостинице созданы все удобства для гостей столицы — к их услугам 151 комфортабельный номер, инфраструктура премиум-класса: два ресторана, лобби-бар, для деловых встреч предусмотрены конференц-залы. Для желающих расслабиться и с комфортом провести время на территории гостиницы открыты салон красоты, спа-центр. Также есть кафе и магазины.

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Автор: Ольга Лазарева
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