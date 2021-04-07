"Главстрой" планирует благоустроить Сретенку

Пешеходные маршруты на Сретенке, а также местный сквер рядом с апарт-отелем "Дом с бассейном" в ближайшее время преобразятся. Планы по благоустройству этих мест имеются у компании "Главстрой", которая является застройщиком уникального апарт-отеля в Мещанском районе.

"Главстрой" разрабатывает концепцию по благоустройству совместно с профессионалами по ландшафтному дизайну. Благодаря проекту будут расширены возможности для отдыха у горожан, также станет удобнее передвигаться по городу.

Концепция предусматривает подсветку здания, ландшафтное освещение, мощение дорожек, озеленение. Поэтому прогулки в вечернее время станут такими же комфортными, как и днем.

Также будет благоустроена часть территории, прилегающая к городскому скверу. Девелопер планирует добавить туда новые кустарники, чтобы зеленые насаждения ограждали отдыхающих от городской суеты.

Ранее на встрече с жителями Мещанского района компания "Главстрой" выступила с предложением благоустроить городской сквер рядом с будущим апарт-отелем. В случае поддержки инициативы жителями района сквер можно существенно облагородить: очистить от сорняков, добавить растения, разбить на зоны для отдыха.

Социокультурная программа "Главстроя" предусматривает создание парковых комплексов и многофункциональных пространств в ЖК компании. Программа предусматривает комплексное решение вопроса благоустройства жилых территорий, учитывая интересы как жителей и бизнес-структур, так и власти, способствуя формированию бесшовной парковой среды города.