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Доля сданных в срок московских новостроек увеличилась до 62%

Недвижимость

В прошлом году доля новостроек в Москве, сданных в эксплуатацию в срок, увеличилась до 62,1% с 57% в 2019 году. Это связано с уходом с рынка ненадёжных застройщиков.

Доля сданных в срок московских новостроек увеличилась до 62%

При этом количество долгостроев в целом по стране незначительно выросло, сообщают "Известия". К концу 2020 года их насчитывалось 2 846, в настоящее время — 2 861. Число пострадавших дольщиков увеличилось со 164 тысяч до 185 тысяч человек соответственно.

Застройщики подтверждают уход с рынка случайных игроков, которых "смыло" реформой долевого строительства. Для оставшихся игроков сроки сдачи объектов становятся способом борьбы за клиента, утверждает генеральный директор девелоперской компании "СМУ-6 Инвестиции" Алексей Перлин.

Напомним, с июля 2019 года денежные средства дольщиков хранятся исключительно на эскроу-счетах. Застройщики получают к ним доступ только после ввода объекта в эксплуатацию.

В 2020 году 162 застройщика были признаны банкротами. Они возводят 374 дома с общей площадью 2,4 млн квадратных метра. По сравнению с 2019 годом количество банкротств снизилось на 12%.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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