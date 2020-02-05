Эксперты: спрос на малогабаритное жилье в Москве вырос

Спрос на вторичные малогабаритные квартиры в Москве по отношению к 2010 году увеличился в 4,5 раза. Такие данные обнародовали аналитики эксперты "Инком-Недвижимость".

"По данным наблюдений, на вторичном рынке жилья старой Москвы уровень спроса на малогабаритные квартиры ("однушки" общей площадью до 30 кв. м, "двушки" — до 41 кв. м, 3-комнатные — до 55 кв. м) с 2010 года вырос в 4,5 раза. Активность приобретателей таких лотов обуславливается, в частности, появлением во вторичном сегменте все большего числа малогабаритных объектов, которые переходят с "первички", — указывается в исследовании компании.

Основным преимуществом малогабаритного жилья по сравнению с обычными квартирами выступает его невысокая стоимость, считают эксперты.