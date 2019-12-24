Эксперты: из недостроя в России можно создать город-миллионник

В России в настоящее время насчитывается 200 тысяч обманутых дольщиков и свыше трех тысяч недостроенных либо брошенных зданий. Об этом премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву доложил руководитель Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Олег Говорун. По его словам, из недостроя можно образовать целый город-миллионник.

Говорун пояснил, что цель по формированию эффективного рабочего механизма, направленного на восстановление прав обманутых дольщиков, поставили перед президентом России. При этом правительством давались соответствующие поручения и указания, чтобы при переходе к новой модели безопасного для людей финансирования жилищного строительства каждому, кто столкнется с этой проблемой, была оказана помощь.

Сегодня в России насчитывается 200 тысяч граждан, кто числится в обманутых дольщиках. Речь идет только о тех, кто занесен в реестр.