В российские законы внесены все необходимые поправки, чтобы снять ограничения с многоэтажного деревянного строительства, заявил замглавы минпромторга Виктор Евтухов.
По его словам, оно активно развивается в мире, причем строиться таким образом могут дома в 30-50 этажей. Нормы пожарной безопасности также упорядочены, теперь необходимо найти инвесторов для новых проектов, отметил замминистра.
По его мнению, в будущем в стране будут строиться не только отдельные жилые дома с применением деревянных конструкций, но и целые кварталы. В частности, уже есть планы создать такой офисный центр в столичном районе Тушино.
Ранее Роструд опубликовал данные, согласно которым строительство оказалось одной из самых прибыльных сфер, в которой можно рассчитывать на солидную зарплату в 80 тысяч рублей.
Фото: an-global.ru
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.