В России будут строить деревянные многоэтажки

В российские законы внесены все необходимые поправки, чтобы снять ограничения с многоэтажного деревянного строительства, заявил замглавы минпромторга Виктор Евтухов.

По его словам, оно активно развивается в мире, причем строиться таким образом могут дома в 30-50 этажей. Нормы пожарной безопасности также упорядочены, теперь необходимо найти инвесторов для новых проектов, отметил замминистра.

По его мнению, в будущем в стране будут строиться не только отдельные жилые дома с применением деревянных конструкций, но и целые кварталы. В частности, уже есть планы создать такой офисный центр в столичном районе Тушино.

Ранее Роструд опубликовал данные, согласно которым строительство оказалось одной из самых прибыльных сфер, в которой можно рассчитывать на солидную зарплату в 80 тысяч рублей.

Фото: an-global.ru