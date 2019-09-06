Роструд составил рейтинг сфер с зарплатой выше 80 тысяч рублей

Федеральная служба по труду и занятости составила рейтинг сфер с наибольшим числом вакансий с заработной платой выше 80 тысяч рублей.

Полученный список Роструд опубликовал на своем официальном сайте.

Согласно предоставленной информации, наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей и выше предлагается в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности.

Так, на столь высокую по российским меркам заработную плату могут рассчитывать, например, машинисты бульдозера, маркшейдеры, водители грузового транспорта, механики по ремонту транспорта, инженеры, электрогазосварщики, прорабы и начальники участков в строительстве.