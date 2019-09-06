Федеральная служба по труду и занятости составила рейтинг сфер с наибольшим числом вакансий с заработной платой выше 80 тысяч рублей.
Полученный список Роструд опубликовал на своем официальном сайте.
Согласно предоставленной информации, наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей и выше предлагается в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности.
Так, на столь высокую по российским меркам заработную плату могут рассчитывать, например, машинисты бульдозера, маркшейдеры, водители грузового транспорта, механики по ремонту транспорта, инженеры, электрогазосварщики, прорабы и начальники участков в строительстве.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.