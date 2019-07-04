Строительство приносит московскому бюджету более 360 млрд рублей в год﻿

Ежегодный суммарный вклад строительной отрасли в бюджет российской столицы составляет более 360 млрд рублей, информирует портал столичной мэрии.



Собянин объяснил отказ от строительства желтой ветки метро в центре Москвы / Новости от 24.03.2019 20:25

Сообщается, что вклад строительного комплекса в экономику Москвы с учетом долгосрочных социально-экономических эффектов составляет 16,9% от всего валового регионального продукта (ВРП).

По словам заммэра Москвы Марата Хуснуллина, в городских строительной и смежных отраслях задействовано около 11% трудоспособного населения столицы.

Отмечается, что ежегодно в столице строится более 8 млн кв. м недвижимости различного назначения. А также почти 100 км дорог, открываются десятки станций метро, детских садов, школ, поликлиник. Возводятся объекты культурной и спортивной инфраструктуры.

"Строительная отрасль является драйвером развития столицы", — подчеркнул заммэра.

Фото: tvc.ru

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