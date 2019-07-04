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Источник Правда.Ру

Морис Леруа: Новая Москва развивается быстрее Большого Парижа

Недвижимость print

Развитие новой Москвы ведётся гораздо более быстрыми темпами, чем реализация проекта "Большой Париж", передает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-депутата нижней палаты парламента Франции, бывшего министра по вопросам развития "Большого Парижа" Мориса Леруа.


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В 2013 году Леруа на общественных началах стал советником заммэра Москвы Марата Хуснуллина.

По словам Мориса Леруа, именно "Большой Париж" стал своего рода прототипом при освоении присоединенных территорий. В развитии Новой Москвы во многом применяется опыт "Большого Парижа". Однако в Москве темпы строительства более высокие.

Например, в новой Москве открыто уже несколько станций метро. В "Большом Париже" не было открыто ни одной.

Как сообщалось ранее, несколько лет назад, с небольшой разницей во времени, во Франции и в России стартовали проекты "Большой Париж" и "Большая Москва".

Перегруженность обеих столиц привели к необходимости расширения границ городов. Это позволило создать новые точки роста. И главное, чтобы избежать так называемой маятниковой миграции, когда жители периферийных районов едут на работу в центр, а вечером возвращаются домой.

Фото: personarf.com

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