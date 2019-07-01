За отсутствие "звездности" в гостиницах начнут штрафовать﻿

Гостиницы с номерным фондом свыше 50 с 1-го июля не могут работать, если у них отсутствует сертификат о прохождении обязательной классификации, передает ТАСС. За отсутствие сертификата о "звездности" предусмотрена административная ответственность в виде солидного штрафа.

По мнению авторов законопроекта, введение обязательной классификации гостиниц повысит качество предоставляемых услуг и привлекательность отелей для туристов. Это будет способствовать росту турпотока, как внутреннего, так и зарубежного.

Сообщается, что в зависимости от уровня предоставляемых услуг отели классифицируются по шести категориям "5 звезд", "4 звезды", " 3 звезды", "2 звезды", "1 звезда" и "без звезд".

За предоставление гостиничных услуг без сертификата для должностных лиц предусмотрен административный штраф в размере от 7 тыс. до 10 тыс. рублей. Для юридических лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Отмечается, что от прохождения классификации освобождены средства размещения, основная деятельность которых — организация отдыха и оздоровления детей. В этот же перечень входят медицинские организации, организации социального обслуживания, централизованные религиозные организации, физкультурно-спортивные организации.

Также сертификацию на "звездность" могут не проходить кемпинги и общежития.

Фото: booking.com

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