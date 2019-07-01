Столичные власти продали 11 тыс. квартир с открытых торгов﻿﻿

С 2014 года столичные власти через городскую компанию "Мосреалстрой" реализовали на электронных аукционах около 11 тыс. квартир в новостройках, пишут "Ведомости".

Только в 2018 году с молотка ушло 2628 квартир (более 150 тыс. кв. м в 16 ЖК). Москва заработали на жилищных аукционах 17,9 млрд руб. Сообщается, что "Мосреалстрой" реализует через аукционы городские квартиры в новостройках казенного предприятия "Управление гражданского строительства" (КП "УГС"), которое возводит дома по горзаказу. Причем пятую часть недвижимости городские структуры продали на 20% дешевле рыночной цены.

Также отмечается, что квартиры на вторичном рынке продает ГУП "Моссоцгарантия". С марта 2015 года было реализовано более 600 старых квартир.

Как пишет газета, одинокие пожилые москвичи нередко заключают с городом договоры пожизненного содержания. После их смерти квартиры, которые по закону являются госсобственностью, выставляют на торги.

Все участники могут наблюдать за ходом торгов. В аукционах принимают участие как обычные граждане, желающие улучшить жилищные условия, так и риэлторы и частные инвесторы.

Фото: proural.info

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