Мнение: в Крыму возможны военные столкновения с Украиной

В связи с приближением ЧМ-2018 по футболу и повторяющимися угрозами от украинских политиков о диверсиях в Крыму и Ростовской области обстановку на границе России прокомментировал "Правде.Ру" член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в отставке, экс-руководитель Управления правительственной информации Александр Михайлов.

— Руководитель погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил в интервью РИА "Новости", что "риски проникновения украинских диверсантов в Крым и Ростовскую область все еще сохраняются". На минувшей неделе ФСБ сообщила о задержании в Крыму членов экстремистской группы Эрола Велиева, помощника депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева. Как вы оцениваете уровень террористической угрозы в регионе накануне ЧМ-2018?

— Крым — это особая территория. Мы прекрасно должны понимать, что там, помимо людей, которые искренне желали вхождения в Россию, есть лица, которые давно и безуспешно пытаются вернуть Крым на круги своя. Угроз достаточно много, они носят не латентный характер, потому что многие вещи говорятся в открытую нашими врагами, и мы это должны учитывать.

Заявления начальника погранслужбы абсолютно объективны, но уравновешиваются достаточно эффективной работой правоохранительных органов. В последнее время ФСБ, министерство внутренних дел сделали очень много для того, чтобы выявить и ликвидировать группировки, которые намеренно пытаются дестабилизировать полуостров. Эта борьба уже давно системная, и надо сказать, что и группировка внутренних войск, я имею в виду, гвардия, там очень серьезно укреплена, и оперативная составляющая достаточно высокая.

— Каких именно диверсий следует опасаться в Крыму и Ростовской области?

— Это могут быть нападения на российских граждан, которые пересекают границу. Украинцы пытаются сейчас каким-то образом блокировать Чонгарский перешеек, чтобы меньше людей его пересекали. Я неоднократно говорил, что не исключаю возможность появления нового театра военных действий непосредственно в Крыму. Это драматический сценарий, но его надо иметь в виду.

— Президент России Владимир Путин пообещал пограничникам самые современные системы вооружения, связи и контроля. Можете привести примеры такого оружия?

— Это новые системы связи, которые устойчивы к радиоэлектронным средствам подавления. С другой стороны, нами разрабатываются системы радиоэлектронного подавления систем связи противника. Время меняется, нельзя уже сегодня только с собакой Карацупы (Никита Карацупа — Герой Советского Союза, полковник пограничной службы, во время рейдов использовал хорошо обученных собак. — Ред.) воевать с таким достаточно агрессивным противником. У нас много хороших разработок, их надо внедрять, я думаю, что это в ближайшее время будет делаться.

Напомним, "Ростех" сообщал об испытании мощного радиоэлектронного комплекса, накрывающего объект невидимым куполом. Любой залетевший в него беспилотник мгновенно потеряет ориентацию, войдет в штопор и рухнет.

С другой строны, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил Россию в использовании "лазерного оружия, которое поражает сетчатку глаза". "Мы имеем такие поражения в Пограничной службе и в Национальной гвардии", — цитирует министра пресс-служба МВД Украины. По словам Авакова, вопрос о законности использования такого оружия будет поднят Украиной на международном уровне, а пока разрабатываются методы противодействия — соответствующие фильтры для приборов, а бойцам выдадут защитные очки.

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