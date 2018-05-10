Россияне честно рассказали об отношении к Путину

Показатель одобрения деятельности президента России превысил 80%. Такие данные приводит ВЦИОМ.



Путин не отвечает на провокации Запада: почему

Владимир Путин лидирует и по уровню доверия — 46,9% россиян готовы, чтобы он решал важные государственные вопросы. Также в тройку лидеров, которым больше всего доверяют россияне, вошли министр обороны Сергей Шойгу (19,5%) и глава МИДа Сергей Лавров (15,2%). Последнее место в рейтинге у экс-кандидата в президенты Ксении Собчак. Лишь 0,2% опрошенных готовы доверить ей руководство страной. Однако по данным ВЦИОМа, невысок рейтинг и правительства: работу кабмина одобрили 49,8% россиян, премьер-министра — 44,7%.

Опросы проводились с 30 апреля по 6 мая 2018 года. Каждый день по телефону социологи разговаривали с одной тысячей респондентов более чем из 80 регионов страны.

Кроме того, социологи узнали, за кого бы россияне проголосовали на выборах в Госдуму, если бы решать пришлось в ближайшее воскресенье. Голоса распределились так: "Единая Россия" — 50,7%, КПРФ — 9,3%, ЛДПР — 7,8%, "Справедливая Россия" — 4,7%. Эти показатели ниже, чем на парламентских выборах 2016 года. "Единая Россия" потеряла 3,6%, КПРФ — 4,04%, ЛДПР — 5,34%, а "Справедливая Россия" — 1,52%.

"На стыке сроков полномочий двух главных политических институтов — президента и правительства рейтинги вернулись к "фоновым" довыборным значениям", — отметил руководитель департамента по исследованиям ВЦИОМ Степан Львов. Несмотря на незначительные колебания показателей "они свидетельствуют, прежде всего, о проведенной избирательной кампании".

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