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Источник Правда.Ру

Коммунисты хотят провести референдум по пенсиям

Политика

Партия КПРФ выступила с инициативой провести в Москве референдум, касающийся пенсионной реформы. Представители подали заявки в Центризбирком и Мосгоризбирком на проведение собрания по поводу организации голосования в столице. Об этом сообщает "Интерфакс". 


К чему может привести новая пенсионная реформа

О подготовке всенародного опроса агентству рассказал Иван Мельников, зампредседатель ЦК КПРФ. Заседание, на котором будут обсуждать организацию референдума, запланировано на 5 июля. Оно пройдет в Центральном доме литераторов в 18 часов. 

Предполагается, что граждан попросят ответить на два вопроса в ходе голосования: "Согласны ли вы с повышением возраста, по достижении которого мужчина имеет право на назначение страховой пенсии по старости?" и "Согласны ли вы с повышением возраста, по достижению которого женщина имеет право назначение страховой пенсии по старости?".

Ранее "Правда.Ру" писала, пенсионный возраст повысится уже в следующем году, предупредил премьер-министр Дмитрий Медведев. Постепенно мужчины смогут задуматься о пенсии лишь в 65, а женщины в 63.

Стоит отметить, что эта перспектива реализуется к 2028 и 2034 году соответственно. Объясняя столь кардинальные меры, премьер-министр подчеркнул, что они позволят направить "освободившиеся" средства на увеличение выплат гражданам, уже вышедшим на пенсию. Кроме того, Медведев посулил ежегодную прибавку к сумме в одну тысячу рублей.

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Темы КПРФ партия Россия референдум коммунисты пенсионная реформа
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