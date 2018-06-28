Путин встретится с Трампом после финала Чемпионата мира

Американско-российскому саммиту быть. Стали известны дата и время его проведения. Владимир Путин встретится с Дональдом Трампом 16 июля в Хельсинки. Об этом сообщает RT.

Соответствующее заявление опубликовали в пресс-службе Кремля.

"В ходе переговоров имеется в виду обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня", - говорится в сообщении.

27 июня Кремль сообщал о том, что удалось достичь договоренности о встрече глав государств.

Ранее "Правда.Ру" писала, эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин прокомментировал будущую встречу лидеров стран.

"Если состоится полноценная встреча, то это уже победа. Наличие диалога - это лучше, чем его отсутствие. Сначала Путин не встречался с Обамой, потому что он нас хотел выставить в качестве страны-изгоя.

Потом Трамп не встречался с Путиным, потому что над Трампом довлел импичмент из-за якобы "порочных" связей с Россией. Теперь есть вероятность того, что Трамп поборется за второй президентский срок и даже сможет одержать победу. "Russia Gate" больше не довлеет над Трампом, поэтому намечается повторение сценария корейско-американского саммита, на котором обе страны вышли из-за выстроенных друг против друга баррикад", - считает Блохин.