Кандидат Путин подал документы в ЦИК для выборов-2018

Президент Владимир Путин в среду, 27 декабря, прибыл в Центризбирком. Глава государства намерен лично подать документы, необходимые для выдвижения на президентских выборах в марте 2018 года, сообщают СМИ.

Фото: kremlin.ru

Накануне, 26 декабря инициативная группа россиян проголосовала за выдвижение Владимира Путина на выборах главы государства.

Глава инициативной группы, руководитель центра одаренных детей "Сириус" Елена Шмелева пояснила, что "решение принято единогласно".

"Все вместе мы сделали большое дело — мы поддержали Владимира Владимировича, поддержали нашего президента", — отметила Шмелева.

По мнению экспертов Российской ассоциации политических консультантов, президент России Владимир Путин на выборах победит с результатом под 70% при явке в 70%.

В прогнозе РАПК говорится, что вся борьба развернется за второе и третье места. Причем ее поведет лидер ЛДПР Владимир Жириновский — и скорее всего с Ксенией Собчак, оставив лидера КПРФ в стороне.

Напомним, что отвечать за наблюдение на выборах, по сути дела, поручено Общественной палате (ОП) РФ. Замсекретаря ОП Александр Точенов пояснил, что "нам не надо обязательно 70%, надо, чтобы было честно".

Как пояснила вице-президент РАПК Татьяна Лушникова, в регионах, скорее всего, не обойдется без скандалов, когда главный кандидат получит чуть ли не 110%. Причем список регионов, где результат Путина грозит зашкалить, тоже уже примерно ясен, сказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

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