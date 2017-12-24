Литва решила подружиться с Россией

С Россией лучше дружить, а не воевать. Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте во время подведения итогов текущего года.

При этом она отметила, что Литва не должна отказываться от собственных ценностей. Глава государства также призвала понимать, что геополитическая ситуация меняется, поэтому при необходимости можно пересмотреть позицию по некоторым вопросам.

Грибаускайте отметила, что отношения между нашими странами в ближайшие годы останутся сложными. "Однако, я не хочу сказать, что следует умывать руки и не надо общаться", - сказала Грибаускайте.