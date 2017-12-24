С Россией лучше дружить, а не воевать. Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте во время подведения итогов текущего года.
При этом она отметила, что Литва не должна отказываться от собственных ценностей. Глава государства также призвала понимать, что геополитическая ситуация меняется, поэтому при необходимости можно пересмотреть позицию по некоторым вопросам.
Грибаускайте отметила, что отношения между нашими странами в ближайшие годы останутся сложными. "Однако, я не хочу сказать, что следует умывать руки и не надо общаться", - сказала Грибаускайте.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Альянсу НАТО необходимо обеспечить себе беспрепятственный доступ к крупным польским портам. Но этому мешает Калининград, пишут американские военные.
Альянсу НАТО необходимо обеспечить себе беспрепятственный доступ к крупным польским портам. Но этому мешает Калининград, пишут американские военные.
В Бельгии и Словакии арестованы поставки газа на Украину.
Русская эскадра - не просто набор слов. Это историческое название последнего соединения кораблей и судов Императорского флота России. Именно она эвакуировала из Крыма армию генерала Врангеля и гражданское население. Беженцев приняла Франция, предоставив эскадре стоянку в Тунисе, в городе Бизерта. Судьбы большинства беженцев поистине трагичны…