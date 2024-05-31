В Кремле прокомментировали решение присяжных о виновности

Песков назвал дело против Трампа "политическим преследованием"

0:45 Your browser does not support the audio element. Политика

В Кремле прокомментировали решение суда присяжных о виновности Дональда Трампа, признав его незаконным.

Фото: flickr.com by The White House is licensed under Public domain

"В США идет фактически устранение политических соперников всеми законными и незаконными методами, заявил Песков о вердикте суда в отношении Трампа".

Ранее стало известно, что присяжные признали Дональда Трампа виновным по делу о фальсификации документов касательно выплат секс-работнице. Согласно вердикту присяжных, Трампа могут признать виновным и отправить в тюрьму или взыскать крупный штраф. В любом случае Трамп будет считаться осужденным и имеющим судимость, это должно дискредитировать его в глазах избирателей.