В Кремле прокомментировали решение присяжных о виновности

В Кремле прокомментировали решение суда присяжных о виновности Дональда Трампа, признав его незаконным.
"В США идет фактически устранение политических соперников всеми законными и незаконными методами, заявил Песков о вердикте суда в отношении Трампа".
Ранее стало известно, что присяжные признали Дональда Трампа виновным по делу о фальсификации документов касательно выплат секс-работнице. Согласно вердикту присяжных, Трампа могут признать виновным и отправить в тюрьму или взыскать крупный штраф. В любом случае Трамп будет считаться осужденным и имеющим судимость, это должно дискредитировать его в глазах избирателей.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.