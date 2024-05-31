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В Кремле прокомментировали решение присяжных о виновности

Песков назвал дело против Трампа "политическим преследованием"

0:45
Политика

В Кремле прокомментировали решение суда присяжных о виновности Дональда Трампа, признав его незаконным. 

Песков назвал дело против Трампа "политическим преследованием"
Фото: flickr.com by The White House is licensed under Public domain

"В США идет фактически устранение политических соперников всеми законными и незаконными методами, заявил Песков о вердикте суда в отношении Трампа".

Ранее стало известно, что присяжные признали Дональда Трампа виновным по делу о фальсификации документов касательно выплат секс-работнице. Согласно вердикту присяжных, Трампа могут признать виновным и отправить в тюрьму или взыскать крупный штраф. В любом случае Трамп будет считаться осужденным и имеющим судимость, это должно дискредитировать его в глазах избирателей. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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