Мария Захарова: представители России не будут допущены на торжества по случаю освобождения узников концлагерей

Мария Захарова рассказала об очередном антироссийском демарше

0:53 Your browser does not support the audio element. Политика

Мария Захарова сообщила об очередном антироссийском дипломатическом шаге.

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"Наше посольство в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных представителей России в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников фабрик смерти".

Мария Захарова прокомментировала этот шаг как очередной шаг по политизации исторического наследия и проявление русофобии. Практика не приглашения представителей России на мероприятия, связанные с памятью о II Мировой войне укладываются в общий контекст "культуры отмены". В то же время на 80-летие высадки Союзников в Нормандии 6 июня 2024 года представители России приглашены, хотя пока неясно, на каком уровне, и в МИД приглашение ещё не поступало.