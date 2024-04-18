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Мария Захарова: представители России не будут допущены на торжества по случаю освобождения узников концлагерей

Мария Захарова рассказала об очередном антироссийском демарше

0:53
Политика

Мария Захарова сообщила об очередном антироссийском дипломатическом шаге. 

Мария Захарова рассказала об очередном антироссийском демарше
Фото: commons.wikimedia.org by Сурен is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

"Наше посольство в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных представителей России в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников фабрик смерти".

Мария Захарова прокомментировала этот шаг как очередной шаг по политизации исторического наследия и проявление русофобии. Практика не приглашения представителей России на мероприятия, связанные с памятью о II Мировой войне укладываются в общий контекст "культуры отмены". В то же время на 80-летие высадки Союзников в Нормандии 6 июня 2024 года представители России приглашены, хотя пока неясно, на каком уровне, и в МИД приглашение ещё не поступало.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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