Депутат Госдумы РФ предложил необычное решение проблемы мигрантов

В Госдуме предложили приравнять диаспоры к иностранным агентам

1:00 Your browser does not support the audio element. Политика

Национальные диаспоры необходимо включить в реестр иностранных агентов, поскольку это вытекает из законодательного определения диаспор.

Фото: .dvidshub.net by U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Nicholas Guevara/U.S. Central Command Public Affairs

Об этом заявил замглавы комитета ГД РФ по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.

В законе "О национально-культурной автономии", принятом в 1996 г. прямо сказано, что "национальные диаспоры имеют право взаимодействовать с иностранными органами власти и заниматься оказанием содействия мигрантам".

"Это прямое подпадание под действие закона об иностранных агентах", — цитирует "Царьград" Матвеева.

По его мнению, диаспоры, представляющие народы, имеющие собственные государства за пределами РФ, должны маркироваться особым образом. Парламентарий подготовил пункты по ужесточению миграционного законодательства. Например, нужно прекращать приобретённое гражданство, если мигрант уклоняется от воинской службы, нарушил присягу гражданина или запрет на приобретение оружия.