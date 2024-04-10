Депутат Госдумы РФ предложил необычное решение проблемы мигрантов

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В Госдуме предложили приравнять диаспоры к иностранным агентам

1:00
Политика

Национальные диаспоры необходимо включить в реестр иностранных агентов, поскольку это вытекает из законодательного определения диаспор.

В Госдуме предложили приравнять диаспоры к иностранным агентам
Фото: .dvidshub.net by U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Nicholas Guevara/U.S. Central Command Public Affairs

Об этом заявил замглавы комитета ГД РФ по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.

В законе "О национально-культурной автономии", принятом в 1996 г. прямо сказано, что "национальные диаспоры имеют право взаимодействовать с иностранными органами власти и заниматься оказанием содействия мигрантам".

"Это прямое подпадание под действие закона об иностранных агентах", — цитирует "Царьград" Матвеева.

По его мнению, диаспоры, представляющие народы, имеющие собственные государства за пределами РФ, должны маркироваться особым образом. Парламентарий подготовил пункты по ужесточению миграционного законодательства. Например, нужно прекращать приобретённое гражданство, если мигрант уклоняется от воинской службы, нарушил присягу гражданина или запрет на приобретение оружия.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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