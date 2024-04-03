Жареный петух клюнул? Проверки и рейды мигрантов дают эффект

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Правительство начало долгожданную, планомерную и методичную работу с мигрантами

1:16
Политика

После теракта в "Крокус Сити Холле" власти начали именно ту работу с мигрантами, которую и надо было вести раньше — планомерную и методичную.

Правительство начало долгожданную, планомерную и методичную работу с мигрантами
Фото: .dvidshub.net by U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Nicholas Guevara/U.S. Central Command Public Affairs

Проводятся рейды, в суды потекли реки дел по работе с нелегалами. Правда, у народа есть опасения, что со временем ажиотаж утихнет, эмоции спадут, а мигрантское лобби вернёт всё на круги своя.

Это заявила обозреватель Юлия Банишевская.

"Что касается тех, кто сейчас кричит, что, ах, какой кошмар, начались чистки, так зачищение пространства происходит в абсолютно легальном поле, на абсолютно правовых основаниях. То есть, тот, кто не соблюдает закон, должен быть выдворен с территории России. Здесь перегибов нет", — цитирует "Царьград" аналитика.

Ранее преступники убивали, грабили, насиловали, избивали, а потом скрывались у себя на родине. Достаточно поменять одну буковку фамилии в паспорте, чтобы приехать вновь в РФ, и быть уже "невидимым". И так продолжалось годами, — отмечает она.

Сейчас этому пришёл конец. Но началось это не после "Крокуса", а с истории в Петербурге, когда высшее полицейское начальство в миграционной сфере было уличено в том, что легализовало свыше 100 тыс. мигрантов, — подытожила Банишевская.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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