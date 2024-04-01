Создание ведомства, занимавшегося наведением порядка в миграционной политике, было анонсировано Владимиром Путиным в конце прошлого года.
Этого ждут все, кого волнует происходящее в стране.
Но чтобы этот институт работал эффективно, он должен подчиняться президенту напрямую. Об этом завила обозреватель Юлия Банишевская.
В первую очередь, надо заняться мигрантами, которые паразитируют на социалке России. Скорректировать законы таким образом, чтобы паразиты не присасывались к бюджету РФ.
"Не секрет, что так называемые трудовые мигранты, приезжая в Россию, перетягивают сюда свои семьи, всеми правдами и неправдами получают, покупают гражданство России, а получив заветный паспорт, они имеют право на все те выплаты, что и граждане России по рождению: льготы, пособия, пенсии, материнский капитал", — цитирует "Царьград" аналитика.
Жёсткие ограничения от новой структуры должны отрезать этих паразитов от кормушки, подытожила Банишевская.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.