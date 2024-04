Жёсткие ограничения должны отрезать мигрантов-паразитов от кормушки

Создание ведомства, занимавшегося наведением порядка в миграционной политике, было анонсировано Владимиром Путиным в конце прошлого года.

Фото: .dvidshub.net by U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Nicholas Guevara/U.S. Central Command Public Affairs