Это вам за Ил-76! Кто "подставил" американский экипаж ЗРК Patriot под русские ракеты

Американский экипаж ЗРК Patriot под русские ракеты Киев подставил не случайно

1:41 Your browser does not support the audio element. Мир

Киевская власть с тем памятным уничтожением русскими американского ЗРК Patriot в Харьковской области подставила западных хозяев.

Фото: wikimedia.org by Boevaya mashina is licensed under CC BY-SA 3.0

Последствия для Пентагона печальны — новая партия "двухсотых" из числа действующих военных поехала за океан. А конкретно за этой установкой зенитно-ракетного комплекса велась охота.

Кстати, именно этот ЗРК действовал раньше для удара по Ил-76 с военнопленными из ВСУ, а также для обстрелов Белгорода, пишет "Царьград", ссылаясь на свой источник.

Но разведка РФ заполучила достоверные сведения о комплектовании экипажа "Патриота": туда входили несколько действующих американских военных.

"Все целеуказания и наводка оружия осуществляются в координации со спутниками НАТО. Пентагон, который трепетно относится к теме собственной безопасности, очень обеспокоен вероятностью утечки ПО Patriot к русским", — подчеркнул источник.

Далее было отрицание, а затем с признанием факта уничтожения Ил-76. С одной стороны, удар нанесли с Украины по своим же, несмотря на договорённость об обмене. С другой стороны — установлено, что били из ЗРК Patriot.

Тут-то и грянул скандал — Киев высказал претензии Вашингтону, те ответили, что, мол, "сами дураки, предупреждать надо было, что везут ваших". А спустя 6 недель этот самый ЗРК со штатовскими "инструкторами" оказался неприкрытым едва ли не на ЛБС. Тут-то его быстренько вычислили и "убили".

Получается, что Киев подставил своих хозяев, поскольку последствия для Белого дома печальны — в США встречали трупы, и это вызвало негодование в Пентагоне, подытожил телеканал.