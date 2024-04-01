"Галльский петух" превратился в цыплёнка. Что может выставить на Украине армия Франции

Армия Франции может выставить на Украине последние боеспособные части

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Распад Советского Союза и отсутствие настоящего "врага" привели сегодня к тому, что некогда грозная армия Франции во многом обескровлена.

Фото: defenseimagery.mil by TECH. SGT. H. H. DEFFNER is licensed under public domain

Бледная тень Наполеона

А ведь ещё в 90-е года прошлого столетия назад вооружённые силы Пятой республики представляли собой весьма грозную силу. Но времена те канули в лету, и сейчас для многих экспертов очевидно, что ни флотом, ни авиацией Париж помочь не сможет Незалежной. В "степях Украины" работать может лишь пехота, численность которой на сегодняшний день составляет чуть больше 100 тысяч "штыков".

Правда, и это только теория, учитывая все обслуживающие подразделения. Реальных боевых частей во французской армии осталось не так уж и много, а доктрина её применения в последние лет тридцать не предполагала большого военного действия. Особенно таких действий, какие сегодня происходят на Украине, и тем более, с таким "врагом", как русские.

Этих военнослужащих армии Франции (как, впрочем, и всех остальных в НАТО) готовили лишь к локальным колониальным войнам. К слову сказать, что и с колониальными войнами они справлялись отвратительно (к примеру, война с террористами в Мали). Также характерно, что часть подразделений базируется на заморских территориях и базах и, разумеется, на Украину попасть пока не имеет возможности.

"Все остальные боевые подразделения сведены в две дивизии (1-ю и 3-ю). И здесь, надо сказать, что штатная структура французской армии очень своеобразна. Только их дивизии состоят из бригад, которые состоят из полков. При этом "полки", это очень громко сказано и по своему составу они, скорее, представляют из себя усиленные батальоны", — подтверждает в своём Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.

"Персоналии" армии Франции

Итак, пехотный полк "галльских петухов" (символ Франции) имеет численность до 1,2 тысяч военных (в ВС РФ до 2 тысяч человек). Танковый полк Франции по штату состоит из 600 военнослужащих (в ВС РФ — 1200 бойцов). Ну и так далее. Причём, в состав дивизии входят: одна бронетанковая, одна бронекавалерийская, одна лёгкая и одна артиллерийская бригады.

А если разобрать по персоналиям, то, например, бронекавалейрийская бригада "заточена" под колониальные войны по своему вооружению. Тут в наличии у них лёгкие колёсные БМП, а также мерзко зарекомендовавшие себя на украинских полях сражений "лёгкие танки" АМХ-10RC. Эта техника не способна в современной войне с таким первоклассным противником, как армия России, как-то усилить националистов киевского режима. Поэтому в случае переброски этой бронетехники на Украину, особой поддержки они не окажут, и мало того — понесут огромные потери, будучи быстро разбитыми.

Такие же "характеристики" и у 11-й воздушно-десантной и 27-й горно-пехотной бригад, входящих в 3-ю и 1-ю дивизии, соответственно. Всё это может означать, что мало-мальски для боевых действий на Украине более всего подходят только две "тяжёлые" бронетанковые бригады (2-я и 7-я_. Они имеют численность — по 7 500 солдат. Бригады располагают современными колесными тяжёлыми БМП VBCI и танками Leclerc.

Получается, что во Франции жонглируют численностью в 20 тысяч человек для Украины. Но это всё (!), что Эммануэль Макрон вообще на данный момент способен выставить против ВС РФ. После разгрома этих подразделений у Франции просто-напросто не останется армии. Будут у французов лишь лёгкие бригады для борьбы с "туземцами в шлёпанцах".