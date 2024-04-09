"Дамба внушала доверие": откровенные рассказы жителей Орска, потерявших всё

Подтопления дамбы в Орске бывали и ранее, но народ верил — со строительством дамбы всё изменится.
Об этом рассказывает Ирина, которая живёт в "Старом городе" уже более тридцати лет.
"Мы настолько были рады, что эта дамба у нас есть. Она внушала доверие, она была очень огромная. Вроде как надёжная", — рассказывает женщина.
Когда люди увидели, что вода прибывает, то, конечно, испугались, потому что если прорвёт, то всё смоет. Так оно и получилось.
"Мы не готовились к тому, чтобы всё вывезти. Мы надеялись на дамбу. Когда всё случилось, выбежали в чём были", — цитирует "Царьград" Ирину, а она не в силах сдержать своих слёз.
Другая собеседница телеканала рассказывает говорит, что её дом полностью ушёл под воду. Погибли собаки и кошки.
"Всё говорят, нас предупреждали за неделю. Нет, не предупреждали. Пришли в 4 утра — сотрудник полиции и два парня — сказали эвакуироваться", — говорит изданию ещё одна жительница.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.