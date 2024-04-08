Шабаш для избранных: Что делать, чтобы российские звёзды заходили в "ту дверь"

Про "голую вечеринку-2" уже сказано немало: провести её не мешал и Великий пост, а рассчитано действо было исключительно на весьма непростых гостей.
Соответствующая обстановка, "правильные" цены на билеты. Заманивали "элитку" звёздные гости, и это очередной урок, нам, простым смертным.
В этом убеждён обозреватель Андрей Перла.
Как можно влиять на подобные "шабаши", спрашивает он. Закрывать кабаре? Привлекать инструменты порицания обществом? Работать на государственном уровне, вводя правила?
"Я бы начал с того, что изучил бы вопрос: а какие заведения посещают солдаты и офицеры действующей армии в отпуске? Какие фильмы смотрят, на каких концертах бывают? Они, между прочим, платёжеспособная аудитория. Это с одной стороны, а с другой стороны, работать для них, в том числе и в глубоком тылу, должно быть почётно", — цитирует "Царьград" аналитика.
Запрещать подобные кабаре и постановки — не надо. Поскольку это создаст чёрный рынок подпольных заведений. А это ни к чему сегодня, сказал Перла.
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