Шабаш для избранных: Что делать, чтобы российские звёзды заходили в "ту дверь"

"Царьград": голым вечеринкам необходимо предоставить альтернативу

1:05 Your browser does not support the audio element. Политика

Про "голую вечеринку-2" уже сказано немало: провести её не мешал и Великий пост, а рассчитано действо было исключительно на весьма непростых гостей.

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Соответствующая обстановка, "правильные" цены на билеты. Заманивали "элитку" звёздные гости, и это очередной урок, нам, простым смертным.

В этом убеждён обозреватель Андрей Перла.

Как можно влиять на подобные "шабаши", спрашивает он. Закрывать кабаре? Привлекать инструменты порицания обществом? Работать на государственном уровне, вводя правила?

"Я бы начал с того, что изучил бы вопрос: а какие заведения посещают солдаты и офицеры действующей армии в отпуске? Какие фильмы смотрят, на каких концертах бывают? Они, между прочим, платёжеспособная аудитория. Это с одной стороны, а с другой стороны, работать для них, в том числе и в глубоком тылу, должно быть почётно", — цитирует "Царьград" аналитика.

Запрещать подобные кабаре и постановки — не надо. Поскольку это создаст чёрный рынок подпольных заведений. А это ни к чему сегодня, сказал Перла.

В Москве в Великий пост прошла сатанинская вечеринка со звёздами